美股2019年漲勢強勁，三大指數履創歷史新高，加上貿易緊張緩和，2020年有那些投資契機？普信亞太區多元資產解決方案策略師WentingShen(沈文婷)表示，美股今年仍有不錯的揮灑空間，也可留意美股以外的投資機會，其漲幅甚至有機會超過美股。

沈文婷表示，去年8月，全球負利率債券總部位一度來到18兆美元，特別是聯準會上半年極可能持續目前的利率水平，加上全球金融現況指標、採購經理指數處於持續改善的狀態，有助於風險性資產的後市表現。

沈文婷認為，美國經濟目前仍持續擴張，未出現衰退跡象，川普為尋求連任，可以預期重要經濟政策的推動，預期美股今年仍有不錯的揮灑空間，除了美股之外，可留意美股以外的投資機會。主要是美元可能已經觸頂，新興貨幣處於歷史相對低點，中國雖然進行去槓桿，但是貨幣政策的空間仍足夠提振全球。特別是以相對估值與企業獲利的角度來看，新興市場的成長空間甚至大於美股。

(工商 )