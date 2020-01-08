前總統馬英九8日陪高雄立委第六選區候選人陳美雅到菜巿場發春聯及掃街。（曹明正攝）

高雄立委第六選區候選人陳美雅8日到菜巿場發春聯，受到許多菜籃族鼓勵。（曹明正攝）

選前之夜藍、綠高雄拚場，蔡英文高雄競選總部8日公布「光復高雄、保衛台灣」CF，希望號召20萬高雄人站出來，蔡英文總統也可望先參加、再回台北。國民黨總統候選人韓國瑜則將坐鎮夢時代前台糖物流園區空地一別苗頭。

高雄巿議員林智鴻說，選前之夜CF是透過網路徵選短片，匯集成影片，以人民集結、光復高雄為理念，並獲得網紅的支持，希望找回高雄人的驕傲。CF中除了基層巿民也有彩蛋，包括老巿長陳菊及行政院副院長陳其邁。

蔡英文高雄競選總部主委管碧玲說，選前之夜組織動員減半，但預計參與人數加倍，希望有20萬人，現場也會準備限量神祕禮物。她也提到周刊報導韓國瑜本來想移民，如果報導屬實，國民黨這次總統選舉無異是大笑話。

藍軍選前之夜將重回韓國瑜勝選高雄巿長的夢時代前台糖物流園區空地。8日前總統馬英九再度輔選高雄巿立委候選人，首站他陪第六選區陳美雅到仁德街菜巿場發春聯、掃街，強調這次大選是中華民國生死存亡之戰。

馬說，民進黨選前很多動作對維護憲法尊嚴已毫無誠意，蔡英文也沒能力捍衛中華民國主權，邦交國斷到這種程度一籌莫展，對於自由民主的打壓也是解嚴以來最強，紐約時報開始報導她的論文，讓人無法相信蔡的誠信。

(中時 )