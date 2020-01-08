選戰倒數，檢警調撒網查察賄選，花蓮檢方指出，平地原住民某立法委員楊姓樁腳涉嫌賄選遭收押；而另名區域立委候選人疑似有行政系統協助預備現金買票，10名樁腳則遭傳喚後請回，主任檢察官陳旭華今早應媒體要求說明查賄情形，並公布原民立委賄選案查扣之現金。

花蓮地檢署接獲情資，平地原住民立法委員某候選人樁腳疑有現金賄選，檢察官王柏舜指揮警調人員進行蒐證，發現花蓮縣光復鄉2名楊姓樁腳涉嫌在上月間，以1千至5千元現金交付選民，並告知選民投票楊姓平地原住民候選人，檢方6日發動搜索，約談23人到案，其中有選民均坦承、指證上開犯行，並向檢方繳回賄款共14000元。

2名楊姓樁腳到案後都否認犯行，檢方認為有深入追查相關賄選資金來源、上游樁腳及楊姓平地原住民立法委員是否涉案的必要，也認2名楊姓樁腳有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，其中1楊姓樁腳裁定羈押禁見，其餘到案選民均請回。

另外，花蓮區域立委選情緊繃，檢方指出，接獲情資指向有區域立委候選人，透過玉里鎮的行政、農會等系統樁腳，大筆現金金流在流動，疑準備向具有投票權的選民賄選，7日指揮法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站約談10名疑似樁腳到案，但都否認有賄選情事，檢方考量相關事證後都請回，將持續追查現金流動。

主任檢察官兼發言人陳旭華說，除了由檢察官積極查辦賄選案件，也鼓勵選民遇有行賄等情，檢察官絕對保守秘密，並不論黨派、族群一律嚴以查辦，若因檢舉而查獲行賄事實，會依規定核發檢舉獎金，請撥打法務部檢舉專線：0800-024-099電話檢舉。

(中時 )