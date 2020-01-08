支持籃球，可以進場加油、鎖定轉播，當然也可以挑選一款聯名防摔手機殼，隨時與球隊同在。台灣防摔手機殼品牌犀牛盾這次與東南亞職業籃球聯賽(ABL)的寶島夢想家合作，運用今年球隊迷彩主視覺打造一系列潮流風格配件，包括4款聯名圖款防摔手機殼，以及可以客製專屬的個人化聯名球衣殼，就要讓球迷用行動支持夢想家。

犀牛盾一直以來帶給粉絲的印象就是「進化」，犀牛盾執行總監Eve表示：「這兩個字說來簡單，但做起來卻不輕鬆，就像是球員努力練習一整年，在球場上才能展現那幾分鐘的成果給球迷。而我們過去為了喜好不同的粉絲們，積極尋找不同風格的插畫家、品牌和授權圖像來做聯名，這次也要跨足更有戰鬥力的領域！」2020年犀牛盾首度推出的聯名手機殼，正是結合了進步與寶島夢想家努力不懈的信念，展現出戰鬥的精神！

這次犀牛盾找到了品牌支持運動－籃球進行合作。來自彰化的寶島夢想家（Formosa Dreamers）經歷特殊，第一年加入東南亞職業籃球聯賽(ABL)時沒能入季後賽，第二年迅速爬升以第一名之姿闖進季後賽，那年卻無緣拿下冠軍。正因寶島夢想家這樣努力戰鬥的精神，感動了全台灣眾多球迷。也因為這樣持續前進不放棄的特質與品牌精神不謀而合，犀牛盾與寶島夢想家因此踏上合作之路，這不僅只是週邊商品的合作，Eve表示：「希望能夠在這次合作中，跟大家一起把觀賞籃球的熱血找回來。同時，支持台灣籃球和運動，也是犀牛盾與台灣球迷們共同的目標。」

犀牛盾聯名寶島夢想家推防摔手機殼。(犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真)

這次的聯名防摔殼除了實用性以外，也不忘美觀。本季寶島夢想家的視覺主題為「迷彩」，出自於球隊幕後團隊「熱血設計」，熱血的精神領袖「黑人陳建州」本身是潮流起家，設計師選用迷彩是希望球隊視覺能帶有時尚圈不敗的元素，為球場注入更多的流行性，這讓周邊商品和手機殼都多了一股潮流風格，除了充滿設計感，迷彩也有著戰鬥的意涵。

寶島夢想家球隊聯名款不只為穿搭帶來一項流行元素，這組聯名防摔手機殼更是在球場上展現個人喜好的好工具，透過「Mod NX」手機殼11色邊框的搭配，能讓每個人的選擇都與眾不同！即使喜歡一體成形的手機殼，也有多達4色的SolidSuit可以搭配，黑色、白色、灰色都能隨意搭配夢想家的主視覺。另外，犀牛盾更為女生球迷推薦粉紅色的手機殼，能夠搭配寶島夢想家專屬個人化的「白迷彩底紋」款式。

一直以來犀牛盾官網持續提供個人化球衣殼，而這次合作除了固定的４種聯名設計款之外，也首度將入個人化功能加入聯名款式中，就像把背號特製到加油板上一樣，現在只要隨時拿起手機都能知道粉絲心中的最佳MVP是誰！每個球員都有自己的球風，相信球迷也會想要搭配自己最愛的風格，只要挑選喜歡的球隊Logo、自選背景和數字顏色，最後輸入支持球員的背號，集合潮流、防摔，還能夠秀出支持的球員，熱血手機殼獨家誕生！到犀牛盾官網購買寶島夢想家系列，結帳頁面輸入20PIT-FD，就能享有專屬優惠！

(中時電子報)