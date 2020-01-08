歐亞水獺「青嶼」是「金莎」和「小金」的第3個寶寶。（金門縣府提供）

縣府在野外設置簡易生態廊道，提供水獺、金龜和魚類使用。歐亞水獺「青嶼」生前的可愛模樣。（金門縣府提供）

瀕絕珍稀野生動物「歐亞水獺」在金門地區保育有成，野外監測顯示族群持續繁衍，但也傳出去年在浯島城隍爺擲筊命名的水獺寶寶「青嶼」因先天性疾病夭折，存活僅9個月又28天，讓保育人士扼腕不已。

台北市立動物園參與林務局野生動物收容救傷計畫，在2014年陸續收容照養來自金門的歐亞水獺寶寶「大金」和「小金」兄弟檔，以及雌性歐亞水獺「金莎」。其中「小金」和「金莎」在2017年底配對成功，並在2018年2月及2019年3月分別誕下一對龍鳳胎「浯優」、「浯綠」及單隻雌性歐亞水獺寶寶「青嶼」。

夜間監測顯示水獺使用生態廊道的實況。（金門縣府提供）

其中，「青嶼」是在去年5月25日，獲浯島城隍作主「卜杯」命名，期待金門像「青色島嶼」永續經營，也以諧音「輕語」提醒大家給予野生動物更多的尊重，這隻水獺寶寶也在大家的關注和保育員細心呵護下長大。

去年12月中旬，與媽媽「金莎」分開展開獨立生活的「青嶼」，適應情況也一直良好，但1月4日清晨6時，卻被保育員發現精神活力變差、口水及眼部分泌物增加，緊急通知獸醫師觀察後，轉診動物醫院麻醉檢查。

獸醫師為「青嶼」進行系列健檢，血液方面並無明顯異常，口腔檢查發現右上犬齒斷裂，牙髓腔暴露，周邊牙齦些微紅腫，從齒科X光確認牙髓腔已受感染，另前肢有疑似舊傷痂皮脫落時造成皮外傷。獸醫師清創後發現左前肢第2、4指及右前肢第3指指甲脫落，且指頭腹面表皮磨傷，指頭有腫脹發炎的現象，推測傷口來源是與「浯綠」打架造成。

當天，獸醫師曾給予「青嶼」抗生素、消炎止痛、輸液等藥物，並在皮外傷上藥治療，在牠麻醉甦醒，並確認可自行活動後，交由保育員接回台灣動物區內舍休息。

1月6日上午開園前，保育員進行巡視時，竟發現「青嶼」已經死亡。病理解剖初步判定死因為先天性右心（三尖瓣）構造發育異常引發肺水腫所致。

縣府建設處說明，歐亞水獺幼獸照養有一定的困難與風險，2018年在金寧中小學附近被民眾發現通報的小水獺，後續死於肺炎，而韓國水獺中心2019年度收容的7隻小水獺，也有6隻死亡。

縣府感謝台北市立動物園對於歐亞水獺的照顧與協助，農林科長鐘立偉強調，每隻歐亞水獺的照養紀錄，未來都是水獺中心成立後，重要的參考資訊。

另外，根據自動相機的監測影像發現，2018-2019年金門各地的歐亞水獺族群仍持續的繁衍，而新增的5處動物廊道或階梯及15處擴大濬深的農塘，也建構出更友善的水域環境。

歐亞水獺是「唯一」1種棲息在台灣的水獺，但在台灣已經數10年未再發現水獺的蹤跡，而金門也大約僅存不足200隻，「2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄」因此將歐亞水獺列入國家極危等級的野生動物。

(中時 )