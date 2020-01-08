#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

烏克蘭客機墜毀伊朗

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）周三報導，一架載有180名乘客的烏克蘭波音737-800客機在伊朗德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）起飛不久後墜毀。據說飛機墜毀，是由於技術問題所致。

Head of Imam Khomeini International Airport: A passenger plane carrying nearly 180 people crashed near airport shortly after take-off#Iran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

不過，據官方伊朗通訊社（IRNA）說，機上至少有170人。伊朗全國救難主管官員庫利凡德（Pirhossein Koulivand）說，客機起火，但他們已派人員救援，或許能救出一些乘客。他說，機上乘員為170人。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，飛行追蹤網站稱，客機起飛後約8分鐘就已墜毀。

這架烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）客機起飛不久後，便未發出訊號。

而據伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）說，機場官員已證實墜毀的消息，據稱這架飛機原本要飛往烏克蘭首都基輔。

疑似飛機墜毀的畫面在推特上瘋傳，BBC阿拉伯語頻道伊朗事務特派員Ali Hashem也在推特上傳這段畫面，約30秒的影片中，疑似一團火球劃過天際，接著墜毀在不遠處，發出爆炸火光，目前無法證實影片真實性。

(中時電子報)