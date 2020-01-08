前台中市長林佳龍去年為求連任狂開支票，聲稱電廠運作後可讓台中市民的心肺重新呼吸新鮮空氣，但發電的燃料來源全由中市府安排稻農收割後的稻稈、以及家戶收集的廚餘免費供應，而且多出來的收集工作及發電所產生的稻稈飛灰、廚餘的沼渣、及沼液的廢棄物清運，竟是由清潔隊隊員一肩扛下，「根本把公僕當作是廠商的私人員工使用。」

CTWANT 調查實錄》林佳龍為連任挖60億錢坑 綠電園區成吸金空殼

林佳龍號稱，外埔綠能生態園區是全國首座「生質能源廠」，號稱透過「廚餘厭氧」及「燃燒稻桿」發電技術，電廠每年還可免費提供園區附近居民近萬戶一年用電，但如今居民不但用不到免費的電，還飽受電廠造成的惡臭。

因為廠區內堆放超過五千噸的生廚餘，如今年的東北季風來襲，當地外埔鐵山里等地居民，抱怨得忍受電廠飄散出的臭酸味，令人噁心想吐，但是環保局卻兩手一攤不處理，而電業執照也沒取得，根本無法發電。

清潔隊員抱怨，稻稈因為體積大又有濕度，根本不好收集，逢收割稻季，都要加班到深夜，而且1輛車單次只能載20噸，多出來的工作無法負擔，就算有獎金也不想賺，面對市府合約提出的一年收5萬噸，根本是天方夜譚。

電廠冷清無人，僅有廠長吳清堂跟幾隻小貓駐守。（圖／黃耀徵攝）

台中市議員羅廷瑋，看到被點出8大缺失的審計處公文，簡直是瞠目結舌，他指著公文重批，「這根本是包裹著毒藥的糖衣，連一度電都發不出的爛電廠，根本是空殼一座」。羅說，前市府發展還不成熟的廚餘厭氧及燃燒稻稈發電，不說明清楚，卻要台中市民跟市府員工一起承擔，實在說不過去。

台中市前環保局長白智榮回應，此案是全國首推，初期成果本就無法立竿見影，「拿這個來批評太不厚道」。且有編列資源回收獎金，加上清運本是環保局負責，怎會扯到是免費用公僕辦事？循環經濟是趨勢，許多配套仍可再修正，絕非外傳的圖利廠商。至於廚餘桶採購一案，當初也是依法行事。

承包商山林水總經理廖宗銘表示，電業執照已送件，今年6月應可取得；稻稈潮濕而不能發電技術問題，已找人向外求援。

現任台中市環保局副局長陳政良回應，合約根本沒寫缺失怎麼認定，只能到時再開會討論，且合約只寫得連續3年內且有3件重大缺失才可解約，現在也不知道怎麼辦。台中市新聞局長黃國瑋回應，若3年合約一到，是否要修訂契約，市府會再檢討。

(中時電子報)