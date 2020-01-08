選戰倒數3天，親民黨總統候選人宋楚瑜8日上午從台中出發，進行車隊掃街拜票，他沿路拿著麥克風向選民喊話、懇請選民支持。宋楚瑜表示，這兩天鎖定中部地區掃街，是因為台灣的衰退就從中部開始；他並痛批國民黨高層只是為自己打拚。

宋楚瑜表示，這兩天在中部地區掃街拜票，深深感受到大家熱切的期待，盼重新找回當初省府團隊的精神。他並質問前總統馬英九，當初賤賣三中、那些錢到底拿去哪裡？害得國民黨現在發不出薪水，呼籲馬英九應公開說明。

而對於鴻海集團創辦人郭台銘提出國會「兩大兩小」黨的規畫，接下來幾天雙方將如何合作？宋楚瑜說，台灣最大的問題就是在於藍綠對抗、對決，過去民進黨批國民黨一黨專政、現在則是民進黨一黨獨大，親民黨希望翻轉台灣政治、找回基本架構。

此外，國民黨總統候選人韓國瑜指「不回應宋楚瑜的批評是因尊重」，宋楚瑜表示「很不錯」，他強調，國民黨高層當年不斷的抹黑他，到現在都沒道過歉；民進黨以暴衝的方式推動年金改革，國民黨立委卻因高層怕被戴紅帽子、根本不敢說話。

(中時 )