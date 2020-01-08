為了加速恢復國內生豬產能，穩定豬肉供應，大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海8日表示，2019年，中央預算內投資安排生豬生産規模化養殖場建設補助項目資金3億元（人民幣，下同），目前項目資金已撥付到縣，各地正按批復開工建設，2020年，將繼續安排項目資金用於支持新建、改擴建種豬場、規模豬場。

農業農村部就12月份生豬生産形勢舉行記者會，並指示各級政府單位加強生豬恢復任務及防疫檢驗工作。

除了建設補助資金外，楊振海還說，中央財政新增生豬調出大縣獎勵資金7億元和非洲豬瘟強制撲殺補助資金2.2億元，已經撥付到縣；截至目前，各地已落實種豬場和規模豬場貸款貼息資金4億元左右，適用于生豬生産的農機購置補助機具品種目錄擴大到22個，涉及自動飼喂、環境控制、疫病防控、廢棄物處理四類，已使用補貼資金1.8億元，支持7.2萬個養豬場戶購置機具7.6萬臺。

另外，為了保障春節豬肉供應穩定，農業農村部副部長於康震也表示，目前已在全國範圍內開展了生豬屠宰環節大檢查，要求在1月10日前全面完成。

康震稱，對全國所有的生豬屠宰企業的檢查將會徹底執行，根據屠宰企業生産規模的大小，分別由省、市和縣級農業農村部門分別檢查，農業農村部已派出10個工作組展開相關工作。

(旺報 )