柯文哲出席劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式。（黃世麒攝）

柯文哲會後受訪到一半時碰上民進黨立委候選人何志偉車隊掃街，柯暫停聯訪等待車隊通過，隨手說了聲「他這次選得很輕鬆」，逗笑一旁的記者們。（黃世麒攝）

台北市劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式8日舉行，未來將在臨承德路的廣場停車處（圖中紅白色帳篷處）興建一座電梯，方便年長者進出。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲8日出席劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式，會後針對網友提及大陸央視在節目中要民眾黨成為關鍵少數政黨，還稱「剛成立沒多久就得到中共專門的支持」一事表示，面對假新聞要自律，黨部已決定提告。

(中時 )