央視相挺？柯文哲：假新聞要自律 16:082020/01/08 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲表示民眾黨已決定提告。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲出席劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式。（黃世麒攝） 柯文哲會後受訪到一半時碰上民進黨立委候選人何志偉車隊掃街，柯暫停聯訪等待車隊通過，隨手說了聲「他這次選得很輕鬆」，逗笑一旁的記者們。（黃世麒攝） 台北市劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式8日舉行，未來將在臨承德路的廣場停車處（圖中紅白色帳篷處）興建一座電梯，方便年長者進出。（黃世麒攝） 台北市長柯文哲8日出席劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式，會後針對網友提及大陸央視在節目中要民眾黨成為關鍵少數政黨，還稱「剛成立沒多久就得到中共專門的支持」一事表示，面對假新聞要自律，黨部已決定提告。 (中時 ) #假新聞 #自律 #柯文哲 #央視 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 要楊蕙如別再躲！ 柯直言：中央不會公布款項 10:392020/01/04 政治 總統票要投誰？柯文哲：保持開放態度 13:142020/01/04 政治 被柯文哲諷便當盒立委 賴惠員、蔡育輝回擊 16:102020/01/04 政治 執政優勢冷血說 柯文哲：蔡政府沒多重視國軍 19:342020/01/04 政治 瞄準搖擺州 柯P選前一周 重兵鎖定中台灣 01:152020/01/05 政治要聞 台南 柯P諷選便當盒立委 藍綠回嗆 04:102020/01/05 地方新聞 柯文哲為空汙把脈 找出病因、對症下藥 17:082020/01/05 政治 柯P鬧雙胞？郭子乾與柯文哲同台 差點秒變韓國瑜 17:292020/01/05 政治 作家顏擇雅批沒政績 柯：典型的黨同伐異 13:482020/01/06 政治 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 政治熱門新聞 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 倒戈挺綠？李鴻源發聲明：力挺賴士葆！ - 政治 韓明天凱道造勢流程曝光 趙少康黃暐瀚站台 - 政治 1450現形？韓粉說出這話 慘遭無情霸凌 - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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