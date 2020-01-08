在傳出韓國面板廠LGD將關閉韓國境內兩座工廠，轉向發展OLED，而該兩座工廠全球面板總產能占比達8％，有助於面板產業供需持續改善，帶動今天友達(2409)、群創(3481)盤中領先翻揚，漲幅都超過2％。

2019年由於大陸面板廠產能持續開出，三星及LGD開始針對韓國地區LCD減產或轉換至OLED大尺寸面板，使得整體供給面產能預期將明顯下降，抵銷大陸新增產能。昨天外電報導，LGD去年已經開始進行減產，截至去年第3季為止，LCD產品線占LGD營收比重降到32％，今年將進一步關閉韓國境內8代廠、7.5代兩座工廠，而兩座廠占全球面板總產能比重達到8％，無疑對面板產業進一步帶來正面訊息。

先前法人報告認為，大陸面板廠新增產能增速放緩，有別於2018～2019年的快速擴張期，京東方也不再進行LCD新產能投資，原本在去年韓國廠商產能轉換後，預估2020年供過於求比率由17.9％降至13.6％，由於10％為廠商考量安全庫存水位下的均衡比率，加上電視尺寸逐年放大可有消耗產能面積，2019年應該是LCD面板供需最壞情況。這次傳出LGD關閉兩座工廠，面板業供需均衡時間點可望提前到來。

(時報資訊)