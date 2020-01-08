《日股》美伊衝突升高，日經指數早盤收跌1.96％ 11:422020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地，使中東緊張局勢再度升高，周三日經225指數早盤收跌1.96%，為23,114.64點，盤中最低跌至22,951.18點，為去年11月以來首度跌破23,000點重要心理關卡。東證一部指數跌1.81%，為1693.76點。 受國際油價大漲提振，油氣股逆勢走高，Inpex早盤漲1.23%。 分析師表示，投資人正在減持去年建立的多頭部位，中東局勢的後續發展令人擔憂，以及在日本製造業低迷不振之際，油價卻將飆漲，恐不利於企業營運。 (時報資訊) #中東 #局勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗誓言軍事報復 美大城警戒 04:092020/01/05 兩岸要聞 王毅通話3國外長 批美濫用武力 04:102020/01/06 話題觀察 中東局勢緊張 台股匯不同調 台股守萬二 09:432020/01/06 財經 《台北股市》盤中焦點股：康那香、佳龍、和大、旺宏、原相、藥華藥 10:172020/01/06 財經 中東緊張情勢拖累 恒指早盤疲弱 11:302020/01/06 財經 巡弋荷姆茲海峽 日派兵計畫不變 韓謹慎 21:512020/01/06 國際 《台北股市》盤中焦點股：磐儀、所羅門、神盾、勤凱、科妍、光環 10:172020/01/07 財經 中部營建類股 早盤開紅盤 10:392020/01/07 財經 《日股》日經指數早盤漲1.5％，索尼站上18年半新高 12:162020/01/07 財經 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、立衛、太極、歐格、青雲、佳龍 10:172020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 聯發科晶片大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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