伊朗發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地，使中東緊張局勢再度升高，周三日經225指數早盤收跌1.96%，為23,114.64點，盤中最低跌至22,951.18點，為去年11月以來首度跌破23,000點重要心理關卡。東證一部指數跌1.81%，為1693.76點。

受國際油價大漲提振，油氣股逆勢走高，Inpex早盤漲1.23%。

分析師表示，投資人正在減持去年建立的多頭部位，中東局勢的後續發展令人擔憂，以及在日本製造業低迷不振之際，油價卻將飆漲，恐不利於企業營運。

(時報資訊)