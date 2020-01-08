大陸女星楊冪和小2歲男星魏大勛近期頻被傳秘戀，兩人自從2019年8月被網直擊一起看展後，並陸續被揪出戴同款帽子、兩人一前一後進酒店等，不過外界都等著雙方何時出面說明，如今卻傳出​楊冪和魏大勛已分手了。

楊冪去年與魏大勛合作真人秀《密室大逃脫》，兩人在節目中的互動就屢被網「送作堆」，甚至在去年8月被指一起看展，魏大勛當時則發文：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，但沒說明該女子是否為楊冪，小倆口接著則被揪出戴同款帽子、兩人一前一後進酒店。

對於被指秘戀，楊冪始終都沒對外回應，而魏大勛自回應逛街後，也持續噤聲，不過外界都等著雙方何時出面說明，如今陸網卻傳出​楊冪和魏大勛已分手了，指楊冪不滿男方頻用感情炒作，導致戀情告吹。

關於楊冪、魏大勛分手傳聞在網引發熱議，不過也有許多網友認為，楊冪、魏大勛始終都沒出面發聲，如今卻天外飛來一筆「已分手」，對楊冪和魏大勛實在不公平，粉絲也呼籲外界要冷靜、不要被傳聞影響。

(中時電子報)