中華民國第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉（以下簡稱「總統與立委選舉」）即將在 1月 11 日（六）舉辦，全台灣最大年輕人社群論壇 Dcard指出，有近 8 成總統與立委選舉首投族都為 Dcard 的卡友（意指在 Dcard 上的會員），Dcard 在今日貼心提供「首投族懶人包」，提醒第一次投票的年輕朋友要記得「投票三寶」與「五大禁止」。1 月 11 日 16:00 至 20:00 總統大選開票期間，Dcard 更首度創新與台灣公共電視與 iKala 在 Dcard 電腦網頁版與 iOS、Android 行動版上提供開票直播聊天室，讓上百萬的卡友可以即時得知開票狀況，並與其他卡友們一起熱烈討論。

根據中央選舉委員會（簡稱中選會）所公布的首投族（年齡落在 20 歲到 23 歲之間) 人數約有 118 萬人，Dcard 在此年齡區間的卡友將近 94 萬，代表首投族有近 8 成都是 Dcard 會員！Dcard 特別製作「首投族懶人包」，貼心提醒第一次投票的年輕朋友要記得攜帶「投票三寶」，也就是國民身分證（必帶）、投票通知單（知道自己所屬的投開票所也可）與印章（可用簽名代替）；「五大禁止」則是禁止攜帶手機、禁止拍照、禁止攜帶宣傳品、禁止亮票，以及禁止帶走選票。

Dcard製作首投族懶人包，貼心提醒「投票三寶」與「五大禁止」。(Dcard提供／黃慧雯台北傳真)

廣受年輕人喜愛的 Dcard有 400 萬卡友數、月流量高達 15 億，是台灣最大的年輕人論壇。論壇上有近 400 個看板，包括大專院校的校板、時事話題、感情心情、吃喝玩樂、學習工作等年輕人最在乎的主題。近半年來，隨著 2020 總統與立委選舉的到來，在 Dcard 「時事板」上討論政治、選舉話題又較以往更為熱烈。比起在自己的個人社群平台上，Dcard 所提供的匿名發文與留言機制，能讓卡友更自在表達意見，不用擔心表達自己的立場，而與親友相衝突、撕破臉，Dcard 的匿名機制，預期也將能讓卡友們在 Dcard總統與立委選舉的開票直播聊天室裡，勇於即時交流與表達心情，跟上百萬名卡友們互動。

1月11日鎖定 Dcard 即時掌握開票，與上百萬年輕人一起討論。(Dcard提供／黃慧雯台北傳真)

此次在Dcard上的總統與立委選舉開票直播聊天室，由 iKala 旗下服務 GCP 專門家與 StraaS 提供技術支援，以 Google Cloud 為核心打造雲端影音串流直播解決方案，透過直播聊天室的技術整合與會員串接，提供 Dcard 會員認證登入，讓會員在活動當天除了即時觀看開票統計之外，也能同時分享心情與參與意見討論，隨時掌握開票進度。

(中時電子報)