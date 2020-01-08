美伊緊張衝突升溫，伊朗今稍展開復仇行動，對美軍駐伊拉克基地狂轟10逾枚火箭彈，消息傳出後，亞洲股市紛紛嚇跌1~2%，而台股早盤一度跌逾百點，但10點過後指數急拉翻紅，網友看到這一幕驚喊，「國家機器動起來！」、「小菸的手進來撐了，要選舉拉」。

美伊爭端擴大，周二美股期貨一度暴殺逾400點，拖累亞股走弱，尤其日股重挫近600點最慘，韓股也大跌逾1%，至於陸港股也挫跌1%上下。

台股在早盤一度跳空開低，來到11777點，台積電也殺到325元，不過10點過後，多頭展開反攻，台北時間上午10點45分，台積電領軍翻紅，台股走強一度接近11900點，指數拉升逾百點，表現在亞股中相對強勢。

周六就是總統大選，台股強拉啟動PTT網友的敏感神經，有人說「搞不好是選舉算計 前2天先嚇嚇你 後兩天讓你安心」、「國家機器動手都不掩飾的」、「選舉到了 這拉的好故意喔，見紅就收」。

還有網友讚嘆台積電，「護國神V」、「飛彈又不是射台積電，緊張什麼」、「台積走勢根本妖股」、「飛彈晶片是台積電做的啊，是能崩去哪」。

(中時電子報)