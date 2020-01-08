波多黎各7日（周二）發生百年強震，造成無數房屋倒塌，至少1人喪命，電力設施受損，使得該島上近300萬人幾乎無電可用。波多黎各總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）隨即宣布進入緊急狀態。

波多黎各為美國位在加勒比海的自治區，7日發生6.4級強震，是該島102年以來最強烈的地震，這使得兩座發電廠受損停擺，至少30萬人無飲用水可用。

瓦茲蓋斯表示，電力預計在24～48小時內恢復。

(工商 )