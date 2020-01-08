波多黎各遇百年強震 停水停電 15:442020/01/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 波多黎各7日（周二）發生百年強震，造成無數房屋倒塌，至少1人喪命，電力設施受損，使得該島上近300萬人幾乎無電可用。波多黎各總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）隨即宣布進入緊急狀態。 波多黎各為美國位在加勒比海的自治區，7日發生6.4級強震，是該島102年以來最強烈的地震，這使得兩座發電廠受損停擺，至少30萬人無飲用水可用。 瓦茲蓋斯表示，電力預計在24～48小時內恢復。 (工商 ) #波多 #波多黎各 #強震 #地震 #自治區 也許您會感興趣 推薦閱讀 PGV破解高震度低災損謎團 01:222020/01/04 生活新聞 嘉縣發生4.7級淺層地震 尚無災情傳出 15:202020/01/06 社會 林國慶：今天14點53分嘉義發生地震 一定是老天要諷刺陳明文 21:212020/01/06 政治 波多黎各規模5.8地震 著名石拱門坍塌 12:142020/01/07 國際 印尼亞齊省外海發生規模6.2地震 無海嘯威脅 15:492020/01/07 國際 玩魔術防地震 基市消防局創意宣導 16:492020/01/07 生活 波多黎各102年來最嚴重地震 總督宣布緊急狀態 07:332020/01/08 國際 波多黎各6.4強震釀1死 宣布國家緊急狀態 09:302020/01/08 國際 意外連連！伊朗發生規模4.9淺層地震 震央近核電廠 13:262020/01/08 國際 2020空難、戰爭大爆發？命理師揭凶相之因 14:482020/01/08 生活 國際熱門新聞 伊朗飛彈炸美 官媒：至少80美國人喪命 - 國際 見好就收！伊朗外長：自衛已結束 無意對美求戰 - 國際 烏克蘭客機無人生還 約旦媒體爆料：伊朗意外擊落 - 國際 打臉川普！他透露遭刺伊朗將領是來談和的 - 國際 罕見！基地遭伊朗襲擊 川普未動怒：將發表聲明 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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