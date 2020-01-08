沾染鮮豔色彩的毛筆，在水墨畫家楊千慧行雲流水的運筆中，麻雀站上紅梅枝頭的畫面，栩栩如生展現眼前，讓臺灣企銀總行營業廳，頓時展現書墨香氣。這是臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間，2020年推出的首檔畫展，1月8日開展當天，吸引大批民眾擠滿現場賞畫。 楊千慧以「古墨清韻」為題，在臺灣企銀舉辦個展，將台灣花卉及鳥類生態融入畫作，畫風簡練、層次豐富，開展當日現場揮毫，展示30年來累積的畫功。

此次個展蒐羅楊千慧21幅作品，展間最受注目的就屬「青山聽流泉」之作，以台灣國寶帝雉為主角，於林間遠望泉水，用色艷而不俗。另一幅「天香」，藍色暈染的花瓣層次鮮明，一旁並用蝴蝶點綴，不僅有畫龍點睛之效，更讓作品流露出清麗新穎之感。

楊千慧為書畫界泰斗杜簦吟、國際知名水彩畫家及散文家梁丹丰、當代知名書法家王靜芝及施隆民教授之門生。現任國父紀念館國畫講師，平時隱於校內，致力於對一般民眾推廣水墨畫藝術。

臺灣企銀董事長黃博怡強調，透過藝文空間，將藝術之美深入大眾日常生活，與楊千慧的理念不謀而合。

此次展期接近農曆春節，臺灣企銀邀請楊千慧於1月15日下午，至藝文空間寫春聯，提供現場客戶及員工免費索取，民眾不只能透過活動與畫家互動，更能藉此機會讓更多人認識楊千慧的作品。

身為全國唯一的中小企業專業銀行，臺灣企銀傾力配合政策，支持新創及文創企業，同時關懷本土藝文發展，歡迎各界蒞臨觀賞楊千慧老師畫作，即日起至2月7日，於臺灣企銀總行「意象大稻埕」藝文空間開展，地址為台北市大同區塔城街30號，展出時間為每周一至周五，上午9時至下午3時30分，免費參觀，例假日不開放。

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