美伊衝突擴大，風險型資產呈現拉回，險型資產如黃金、日圓呈現上漲，今（8）日早盤吸引元大S＆P日圓正2（00706L）買盤湧入，股價上漲1％。投資專家指出，若投擔心股市的下跌可能對持有的資產造成重大損失，可充分利用避險工具來減少風險事件所帶來的傷害。 日本具有全球第二大外匯儲備國地位、外債規模低、政府信評高、貿易順差大及日圓流動性佳等優勢，加上日本長期維持低利率政策，使得利差交易（Carry Trade）盛行，這吸引了大量的國際投資者以低利融資借入日圓，轉而買進利息收益較高的風險性資產，以賺取中間的息差。

因此，當金融風險事件發生時，資金將大量撤出風險性資產以結清借入的日圓，同時推升日圓大幅上漲，提供了日圓在風險事件發生時所呈現出的避險特質。 元大投信期貨信託部表示，據統計，自2008年以來幾次市場較大風險事件，包含2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2015年中國股災及2016年英國脫歐等，日圓期貨單日報酬正向2倍槓桿期貨指數在多數時間都能發揮出其避險效果，分別出現最低0.88％，至最高39.57％不等漲幅。 專家認為，日圓去年第4季歷經修正，加上全球股市點位偏高，今年反彈力道值得觀察。當遭遇風險事件發生、金融市場劇烈震盪時，元大S＆P日圓正2提供投資人便利的避險選擇。

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