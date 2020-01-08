有無去澳洲見王立強？他要邱義仁踹共 15:552020/01/08 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 邱毅（見圖）8日召開記者會，要求台灣日本關係協會會長邱義仁出面說明，去年有沒有到澳洲和王立強見面，談妥內容後讓王立強接受訪問，製造烏龍共諜案，好為後續反滲透法立法鋪路？(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 邱毅（左）8日記者會上，痛批陳水扁巧妙運用病情讓法院暫停審理其貪污犯罪事證的續查，並對民進黨近來謊言予以戳破。(陳怡誠攝) 新黨不分區立委候選人邱毅8日召開記者會，要求台灣日本關係協會會長邱義仁出面說明，去年有沒有到澳洲和王立強見面，談妥內容後讓王立強接受訪問，製造烏龍共諜案，好為後續反滲透法立法鋪路？ (中時 ) #王立強 #邱毅 #澳洲 #邱義仁 #內容 也許您會感興趣 推薦閱讀 新黨控唐鳳 縱容民進黨暗黑網軍 01:212020/01/04 政治要聞 新黨揭蔡有台獨四部曲、綠國會不能過半 11:222020/01/06 政治 新黨不分區立委質疑 1123邱義仁返台前與王立強碰面 11:342020/01/06 政治 消滅故宮文化大革命可受公評 台大教授蘇宏達不罰 14:242020/01/06 社會 獨》新黨人士質疑邱義仁 曾赴雪梨給假共諜王立強錢 00:072020/01/07 政治 郁慕明：票投新黨 總統選韓 04:092020/01/07 焦點新聞 邱毅爆 邱義仁曾赴澳見王立強 04:102020/01/07 政治要聞 辣模脫衣救澳洲 捐款送裸照結果驚人 10:262020/01/07 時事 日本福袋完勝台灣？網揭致命關鍵 19:042020/01/07 日常 邱毅要求邱義仁站出來回應 有沒有去澳洲見王立強 11:262020/01/08 政治 政治熱門新聞 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 倒戈挺綠？李鴻源發聲明：力挺賴士葆！ - 政治 蔡英文「論文門」 175位博士記者會再爆驚人進展！ - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 韓明天凱道造勢流程曝光 趙少康黃暐瀚站台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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