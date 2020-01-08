邱毅（左）8日記者會上，痛批陳水扁巧妙運用病情讓法院暫停審理其貪污犯罪事證的續查，並對民進黨近來謊言予以戳破。(陳怡誠攝)

新黨不分區立委候選人邱毅8日召開記者會，要求台灣日本關係協會會長邱義仁出面說明，去年有沒有到澳洲和王立強見面，談妥內容後讓王立強接受訪問，製造烏龍共諜案，好為後續反滲透法立法鋪路？

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