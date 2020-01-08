伴隨網路與智慧型裝置浪潮，台灣師範大學開發「雲端教室系統(CCR)」，運用可連線上網的智慧型手機及平板電腦，全班學生在課堂上作答或表達想法，老師可立刻了解學生學習狀況，師生教學更有效果。系統上線4年多，已開發15個多國語言版本，並在全球累積5萬多名師生註冊。

台師大科學教育研究所教授張俊彥帶領簡佑達博「雲端教室系統(CCR)」士與李宗諺工程師，共同打造雲端互動教室，將智慧型裝置，轉變為強大的課堂學習互動工具。系統內除了傳統的強制選擇題外，學生還可以透過文字、圖片，甚至用表情符號來表達想法，學生的答案會自動匯總和分析，也讓老師能及時了解每位學生的學習狀況，並即時調整教學策略。

張俊彥團隊CCR的設計概念來自「立即反饋系統」，如同電視節目《百萬大富翁》，學生透過紅外線遙控器，以匿名投票取代舉手搶答，除了增進教學流暢度，也增添趣味性。

團隊發現，一班50人所需的硬體成本約新台幣10萬元，高昂費用使得許多老師望之卻步。雖然市面上有免費的相似系統，卻要下載手機APP或電腦程式才能使用。因此運用HTML 5網頁語言開發CCR，解決過去高昂的建置成本問題，只要師生手上有可以連線上網的裝置，例如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦及桌上型電腦，只要透過任何一種網頁瀏覽器，輸入網址ccr.tw，就可以立即連上CCR，隨時隨地進行問答活動。

2019年團隊更研發出IRS遊戲模式（Gamified Electronic Audience Response System, GEARS），教師可以設定可作答時間、答對者可獲得獎勵，即時顯示當前競賽分數及排名等方式，學生則可使用獎勵向老師換購的道具，例如延長作答時間、刪除一個選項、觀看全班答案、指定看某位同學答案等，因此能有效刺激學生答題率及正確率，增加課堂趣味性，讓作答就像在玩遊戲一樣刺激。

團隊表示，CCR完全免費，也不限制使用人數，還可利用Facebook及Google帳號快速登入，使用上十分方便。截至2019年11月止，已有約5萬名師生註冊，超過50萬次使用紀錄。另外，CCR已建立美、英、法、德、日、泰、韓、越南、西班牙、印尼、荷蘭等15個多國語言版本，甚至有英國教師主動運用CCR進行教學研究。

團隊指出，系統上線4年多，全球已有逾5萬名師生註冊，超過50萬次使用記錄，並開發15個多國語言版本，更獲全球關注新科技對教育應用最具指標性的「地平線報告」(Horizon Report)肯定，入選行動學習的標竿計畫。

(旺報 )