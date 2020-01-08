國民黨立院黨團今舉行「反滲透法之衝擊與影響」座談會。文化大學社科院院長趙建民表示，《反滲透法》的問題在於政府對自己人的不信任，才會來管制自己人；前大法官蘇永欽更直言，「法的明確性問題已達違憲程度。」

趙建民指出，90年代以來，兩岸議題一直是我方主導，無論是前總統李登輝、陳水扁甚至馬英九，但蔡英文總統的兩岸政策幾乎處於被動，蔡政府能做的也只有外交部、陸委會罵個幾句，但是現在大陸要頒布惠台措施就頒布，要拔我們邦交就拔，根本不理你。

趙痛批現在的政府管制兩岸交流太嚴格，比對岸管制我方過去還要嚴格。他也提到，對岸有百萬台生跟台商，《反滲透法》讓他們處境尷尬，他們衡量考量下，或許認為對岸發展較好、市場較大，就乾脆少回來或是不回來台灣了，等於加速讓對岸吸收台灣人才。

前大法官蘇永欽也直言，「法的明確性問題已達違憲程度」，蘇永欽表示，反滲透作為特別刑法，國人日常的政治行為（包括公投、遊說、選罷與政治獻金），一旦被滲透，就變成犯罪。滲透的3種行為模式包括指示、委託和資助，相關概念並不嚴謹，明確性有疑慮，卻要求法官打破慣例，在刑法上做合憲解釋。他認為，這是違憲所在。

世新大學法律系副教授高思博也質疑，《反滲透法》是壓制特定立場公民權益，且難以辯護的惡法，民進黨查水表已經造成民心惶惶，且法律構成要件恐怕都可以由行政機關來定義，變成難以辯護的框框。

(中時 )