前台中市長林佳龍為了跟蔡英文的循環經濟政策沾上邊，任內向民眾畫了一個大餅，但卻忽略了稻稈收集的實際執行困難度，記者拿出營運合約跟審計處公文交叉比對，竟然發現這座無法發電的假電廠，市府去年竟已支付管理單位200多萬元的營運績效費用，但到底績效從何而來不得而知？

CTWANT 調查實錄》林佳龍為連任挖60億錢坑 綠電園區成吸金空殼

所謂的營運績效，到底怎麼計算，又為何要按月給這些錢？面對記者提問，環保局副局長陳政良是一推三不知，辯稱合約是這樣定的，所以都合法。但這樣的說法卻令人難以接受。

上百個清潔隊員抱怨，多出來的收集工作及發電所產生的稻稈飛灰、廚餘的沼渣、及沼液的廢棄物清運，竟是由清潔隊隊員一肩扛下，「根本把公僕當作是廠商的私人員工使用。」

離譜的不只一樁，林佳龍任內的環保局長白智榮更允許電廠賣電的8成收入全歸禾山林公司所有。市府每年還要主動提供5萬噸稻稈用來發電，就是要讓廠商賺飽飽，市府更主動編列4千萬元幫廠商蓋稻稈儲放場，真是「設想周到」，但至今未通過消防許可。

此外，連廚餘桶的宣導跟使用績效都相當差，當時連同黨議員都看不下去，質問在議會砲轟「宣傳文宣在哪裏？」、「廚餘桶怎麼用」？並在議會要求環保局要硬起來，否則會被人民看笑話。

審計處提出的8大缺失，被譏稱是割地賠款的合約。（圖／黃耀徵攝）

本刊調查，當初林佳龍團隊為了彰顯「政績」，特別選在市長選舉投票前一個月，大張旗鼓舉行園區試營運剪綵儀式，結果2018年11月9合一選舉，林佳龍大敗，政權移轉給盧秀燕後，卻留下這座「用廚餘跟稻稈發電」的爛攤子，新市長盧秀燕為了收拾這個燙手山芋，斥令要環保局長吳志超及政風處嚴格調查。

台中市前環保局長白智榮回應，此案是全國首推，初期成果本就無法立竿見影，「拿這個來批評太不厚道」。且有編列資源回收獎金，加上清運本是環保局負責，怎會扯到是免費用公僕辦事？循環經濟是趨勢，許多配套仍可再修正，絕非外傳的圖利廠商。至於廚餘桶採購一案，當初也是依法行事。

蔡英文的循環經濟政策失靈，林佳龍（右）幫忙捅出一個大破洞。左一為現任經濟部長沈榮津。（圖／報系資料庫）

承包商山林水總經理廖宗銘表示，電業執照已送件，今年6月應可取得；稻稈潮濕而不能發電技術問題，已找人向外求援。

現任台中市環保局副局長陳政良回應，合約根本沒寫缺失怎麼認定，只能到時再開會討論，且合約只寫得連續3年內且有3件重大缺失才可解約，現在也不知道怎麼辦。台中市新聞局長黃國瑋回應，若3年合約一到，是否要修訂契約，市府會再檢討。

(中時電子報)