◎韓國瑜競辦公布「奧步王」是他！

韓國瑜競選辦公室今(8日)召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會，由韓辦總發言人王淺秋、發言人鄭照新、葉元之，以及律師葉慶元一同出席，會中公布日前甄選的「民進黨奧步108招」，並由韓辦選出最具創意的前12名代表，最後冠軍由「永遠的奧步王」偉大的第一名壹週刊奪下！

◎獲央視力挺?民眾黨提告 柯P說話了

大陸出身的名嘴汪浩直指，大陸央視力挺民眾黨成為國會關鍵少數，與國民黨將鋪路合作，民眾黨不堪被抹紅，8日上午赴台北地檢署提告。民眾黨主席、台北市長柯文哲受訪表示，他平常都忽略，但黨部認為太過分決定提告，呼籲新聞還是要自律，這不是很健康的社會。

◎五千多份黑韓資料 虎哥今晚開講

國民黨日前成立打鬼軍團，開放信箱由民眾檢舉各式抹黑訊息，20幾天來收到5千多份檢舉，今天上午對外公布各式P圖抹黑韓國瑜的照片。打鬼軍團總團長周錫瑋指出，這些圖片傳得不堪入目，極盡所能的醜化，抹黑抹紅抹黃韓國瑜，非常噁心，痛批蔡英文掌舵的行政機關變成全民公敵，號召受害者今晚齊聚中正紀念堂一同開講。

◎扁助選趴趴走 中監：報備私人行程

保外就醫中的前總統陳水扁，在選舉倒數之際，還到彰化縣助選趴趴走。對此，台中監獄8日回應表示，陳水扁事前有報備參加「私人行程」，但未說明是選舉活動，中監會持續蒐證，進行了解。

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(中時電子報)