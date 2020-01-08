駐日代表謝長廷昨天指稱上次見到「卡神」楊蕙如是在世界12強棒球賽，但他不是和楊一起看，楊是和國民黨總統候選人韓國瑜太太李佳芬一起看。韓辦今天駁斥謝的說法，陪同李佳芬看球的發言人葉元之抨擊謝作賊心虛公然說謊，難怪行政院長蘇貞昌過去要罵謝長廷「奸巧」，同時以意圖使人不當選提告謝長廷。

「真的很傻眼，駐日代表公然在派駐國公然說謊」，葉元之還原當時還有北市議員徐弘庭、王欣儀與隨行人員等人，結束拜訪僑胞行程後，到附近的東京巨蛋看棒球比賽，腦海中從沒閃過楊蕙如。

葉元之驚嘆「怎知事隔2個月後，謝長廷會爆料楊蕙如與李佳芬一起看棒球」，謝長廷接受媒體採訪時聲稱和楊蕙如一年只見2次面，舉動如同扒手偷東西被看到趕緊把贓物塞到路人書包，痛批謝作賊心虛、公然說謊，行徑可恥。

葉元之接著說，更誇張的是謝長廷的謊言愈補愈大洞，稱自己講話的客觀依據為楊蕙如的臉書，可見謝長廷精確掌握子弟兵的行蹤，11月中看球後不到兩周楊蕙如遭北檢起訴，嚴正懷疑楊是否事先得知網軍案即將東窗事發，急著赴日面見謝長廷討論對策，且挑選人潮多的棒球場見面以掩人耳目。

葉元之嘲諷，難怪行政院長蘇貞昌要罵謝長廷「奸巧」，選舉倒數三天，謝長廷公然說謊已不適格，呼籲人民1月11日用選票下架這類政治人物。

韓辦總發言人王淺秋說，謝長廷創立的新文化基金會過去曾邀集大專院校學生參加學生網路團隊籌備會議，負責輿情蒐集、議題論述攻防、製圖文章等內容，會議中有人建議批評己方的新聞拉出來護航，對手的話就加強力道攻擊，甚至排班發放工讀金。

律師葉慶元指出，謝長廷在選戰倒數階段，刻意散布不實謠言，指稱謝長廷的網軍「卡神」楊蕙如和李佳芬在東京一同看棒球，影射兩人交情匪淺，企圖把網軍操作的事情嫁禍給韓國瑜，將提出意圖使人不當選與散布謠言告訴，強調選後絕不撤告。

(中時 )