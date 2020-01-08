工作人員在縣府大禮堂清點選票。（莊哲權攝）

第15屆總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日進行，台東縣選舉委員會今天已透過海運及空運，將離島選票運抵，其中白色的政黨票長達76.5公分，打破上屆紀錄，為史上最長。

台東縣選委會一組組長蘇基山表示，因為擔心鋒面報到影響離島交通，昨天就漏夜先清點蘭嶼、綠島的選票，點領後的選票先放在縣府大禮堂，今天上午，綠島藉由交通船 ，蘭嶼經由飛機，已分別運抵。

今天在縣府大禮堂先點領台東市、卑南鄉、成功鎮選票，工作人員忙得不可開交，大批員警也在場戒護，剩下11個鄉鎮的選票，明天再行點領。

蘇基山說，這次白色的政黨選票，有19個政黨，長達76.5公分，為史上最長的選票，上屆選舉有18個政黨，政黨選票73公分。

另外，台東縣選委會公佈各鄉鎮市選舉人數確定統計，全縣立法委員選舉人數（含區域、平地原住民、山地原住民）為17萬9千77人、全國不分區立法委員選舉人數為17萬9千5百66人、全國性總統、副公民選舉人數17萬9千5百36人，縣選委會呼籲縣民踴躍前往投下神聖一票。

(中時 )