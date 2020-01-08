上周末，兩名華人私闖美國佛羅里達州最南端美國海軍基地拍照被捕。此前已有另外兩名中國大陸人士私闖同一軍事基地拍照，被控犯罪，一人被判監禁、一人羈押中。

美國之音8日報導，4日被捕的兩名華人分別是王宇浩（Yuhao Wang譯音）和張傑倫（Jielun Zhang譯音）。媒體報導說，兩人當天上午8時30分左右，駕駛一輛藍色現代轎車來到佛羅里達州基韋斯特（Key West）的美國海軍航空基地。這裡是美南聯合跨部門特遣隊基地，負責空中海上的走私執法，並存有武器彈藥。

報導指出，基地女衛兵見王張兩人沒有必須出示的證件，要他們掉頭離開，但兩人不聽，把車開進了基地。衛兵於是報警，海軍保安人員30分鐘後逮捕了兩人，在他們的相機裡發現違規拍攝的基地照片和影片，其中包括存放武器彈藥的「佛萊明島美軍建築」。兩人隨後被控非法進入美軍事設施拍照，7日首次出庭後交保，訂10日在基韋斯特聯邦法庭開庭。如果定罪，可判一年徒刑。

報導稱，該海軍基地已經是第三次被華人非法拍照。2019年12月26日，27歲的大陸留學生廖呂有（Lyuyou Liao譯音）在同一海軍基地另一區非法拍照被捕，被控同一罪名，正遭拘留待審。稍早20歲大陸公民趙前力（Zhao Qianli譯音）也在此海軍基地非法拍照被捕，被判刑一年聯邦監禁。

美媒報導，美國空軍退役情報上校萊頓（Cedric Leighton）指出，中國人多次試圖對基韋斯特海軍航空基地進行拍照，表示「中國人持續跟蹤敏感目標」。他說：「他們會採用技術和人力情報手段，盡可能準確地獲取美國軍事行動的情況」。

萊頓舉例說：「我們知道中國經常僱用『跑道觀察員』或『飛機觀察員』，跟蹤美國空軍基地飛機起降」，「我駐紮在關島時，就知道中國人監視我們在安德森空軍基地飛行活動」。

除動用普通公民外，大陸外交人員也涉及私闖美軍基地。據報導，兩名大陸外交人員2019年秋天驅車私闖維吉尼亞州一個美軍特種作戰基地，並試圖逃脫安全人員追蹤。政府有關方面認為其中一人是大陸情報官員。這兩名外交官隨後被驅逐出境。

(中時 )