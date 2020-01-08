政壇近日傳出持續追擊韓國瑜的壹週刊，選前最後一期會有讓韓「一槍斃命」的內容；該週刊今天報導李佳芬似極信命理師詹唯中、傳聞韓國瑜曾與王小姐赴澳、韓國瑜全家2017年曾申請移民加拿大等等。韓國瑜競辦總發言人王淺秋上午表示，今天開記者會特地請律師出席，本來打算直接提告，但看過報導內容後實在啼笑皆非，都是早就說明過的或是「聽說、聽說、聽說」，因沒什麼內容，「已經無聊到不用提告了！」

發言人鄭照新當場向壹週刊表達感謝，「謝謝幫我們證明韓國瑜沒有雙重國籍，他就是中華民國國民」，至於其他無關總統候選人資格的問題，都只是滿足快炒店、章回式的八卦娛樂話題，「我們發言人團隊沒意願、也不屑回應，我們只回答關鍵議題！」

針對韓國瑜夫人李佳芬很相信命理師詹惟中、戴尾戒等等內容，王淺秋表示，「李佳芬和詹惟中完全不認識，連見過面都沒有。」詹惟中以前到她當高雄市新聞局長時的辦公室，還問她「能不能看看市長辦公室的風水」，如果詹唯中跟佳芬姊真的這麼熟，還需要透過她嗎？週刊的臆測報導，實在相當荒謬。

對於王小姐一事，王淺秋再度強調，韓辦已經非常清楚說明，王小姐和韓國瑜就是單純的商務行為和投資合作關係，而且已經是很多年前的事，「壹週刊都是聽說、聽說，拿不出任何證據。」她再次聲明，兩人之間沒有任何不當關係。

至於媒體問及砂石案，王淺秋表示，這些事是韓國瑜岳父家20多年前的事，跟韓候選人一點關係都沒有，90多歲的老人家還要被污衊，大家可去問李家是否提告，「我強烈認為這又是無的放矢，只要他們拿出證據，我們歡迎被檢驗、但若拿不出證據，那就法院見！」她呼籲對手不要再牽扯無辜的第三者、也不應再拿過去的事來政治追殺，不要再若苦追殺，奧步不夠了嗎？

今天另有媒體報導韓營花1億1千萬元買電視廣告。王淺秋說，該報導很多資訊是錯的，韓這次選舉是總統候選人有史以來最少的，因總部在高雄，台北甚至沒總部，報導內容都是錯的，選舉經費在選後都會結算後依法如實申報，因此廣告經費花多少，選後會公布。

(中時 )