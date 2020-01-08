敦親睦鄰寒冬送暖，年關近，澎湖台電尖山發電廠關懷弱勢，8日起連續3天發紅包，陪伴湖西鄉224名獨居老人採買年貨，18日更席開26桌團圓圍爐餐會，老人們好歡喜。

湖西鄉台電尖山發電廠積極投入回饋鄉里，關懷援助經濟弱勢及急難救助，除了每年定期提供清寒優秀學生獎助學金，更趁著農曆過年前，特別安排獨居老人採買年貨及圍爐餐會，送上最溫馨祝福。

8、9、10日連續3天，尖山發電廠廠長歐致誠親自帶隊，出動大巴士專車接送巡迴全湖西鄉各村莊，乘載上百名弱勢獨居老人前往超市採購年貨及日常生活用品，全程提供最貼心的一條龍服務。

台電贊助每名老人3000元購物金大紅包，電廠員工專人陪同免費花錢選購，2個多小時採買活動，阿公阿嬤們花得痛快買得過癮，大包小包滿載而歸，最後再幫忙打包裝箱，派遣專車護送回家，大夥開心笑呵呵，稱讚台電真是好厝邊。

歐致誠表示，老吾老以及人之老，台電善盡社會責任照顧弱勢，關懷鄉里扮演好鄰居，也期許拋磚引玉，號召更多公益團體總動員一起發揮愛心做善事。

(中時 )