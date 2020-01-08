盧廣仲分享妹妹出嫁照片。（圖／翻攝自captain.lu IG）

34歲「小隊長」盧廣仲常在社群網站分享近況，他今(8日)稍早分享了一張結婚照片，原來是唯一的妹妹出嫁了，他頗有感觸寫下：「希望她能用新的身份繼續去實現夢想的生活樣貌」，而網友難得見到盧廣仲妹妹的廬山真面目，除了送上恭喜，也紛紛笑說：「妹妹太正了吧」、「盧妹妹跟哥哥完全不同型」，連梁靜茹也說：「妹妹比哥哥美」。

出道13年的盧廣仲總愛分享家人間互動，幾乎是緋聞絕緣體的他，3年前爆出緋聞，第一個念頭是「阿公看到一定很開心」，隨即否認，他也曾透露沒有提款卡，還得靠妹妹領錢接濟，結果妹妹得知他是去表演，要求唱酬要分一半給他，相當逗趣溫暖。。

2年前盧廣仲受訪，回憶妹妹第一次帶男友回家時，自己的心情很「賭爛」，頓時出現一股男人間的敵意。今盧廣仲曬出妹妹出嫁照片，不捨說盼望妹妹能實現夢想新生活，「送上哥哥的愛和無限的祝福」，而照片中的盧妹妹穿著白紗、頂著復古髮型，雖照片有些模糊，但看得出鵝蛋臉、大眼、挺鼻，十分漂亮，梁靜茹、海裕芬寫下祝福，其他網友問：「哥哥什麼時候到你（是不是很多人問）」、「恭喜盧家大囍，廣仲有沒有偷哭」。

(中時電子報)