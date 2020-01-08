去年先後遭到小熊、遊騎兵隊釋出的「土虱」曾仁和終於找到下個落腳處，將加盟澳洲職棒所屬的奧克蘭「喙頭蜥隊」。該隊明天起與雪梨藍襪隊進行4連戰，曾仁和將在周末飛抵雪梨會合，隨即加入投手陣容，全力幫助球隊打進季後賽。

喙頭蜥隊的主場是在紐西蘭北島大城奧克蘭，由於澳職例行賽只剩最後2周，該隊除了簽下曾仁和，還找來一位多明尼加左投手卡布瑞拉（Andro Cabrera），他曾待過皇家和巨人隊的小聯盟，去年都在1A、2A遊走。

喙頭蜥隊官網以「前大聯盟投手加盟」來介紹曾仁和，指出他是在2013年和小熊隊約，2017年升上大聯盟，2017、18年合計有3場出賽紀錄，戰績1勝0敗、自責分率9.00。

2018年曾仁和在3A表現不佳，戰績2勝15敗、自責分率6.27，去年4月遭小熊釋出；一度被遊騎兵隊撿走，放進小聯盟。卻因身體出狀況整季幾乎待在傷兵名單，以致再度遭到釋出。

澳洲職棒評估曾仁和希望透過這幾周的實戰表現，爭取重返美職球隊春訓的機會。但對備戰「6搶1東奧最終資格賽」的中華隊而言，如果曾仁和投球狀況回穩，澳職球季結束後仍未能重返美職，徵召他返國效力也並非不可能。

(中時 )