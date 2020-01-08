各政黨搶攻國會席次，保外就醫的前總統陳水扁近期頻頻替一邊一國行動黨候選人站台輔選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨接受網路節目專訪提到，保外就醫不可以這樣。對此，陳水扁今上午前往龍山寺參拜祈福後受訪表示，柯文哲現在講話沒公信力，因為柯代表台灣民眾黨，阿扁是一邊一國行動黨澆水園丁，兩黨有競爭利害關係，講話怎麼會公正。阿扁認為，柯文哲還沒當市長前最公正，那才是真心話，現在都是政治話。

柯文哲今接受媒體聯訪再被問到阿扁輔選問題時表示，老實講2016年那次就要解決，當時他就說政治問題政治解決，政治問題用法律解決不可能，老實講，他覺得小英很不喜歡處理這題目，但還是要處理，整天趴趴走不是辦法。

陳水扁回應，柯還沒擔任市長前，參加很多活動包括凱校募款餐會等，當時訴說阿扁的冤情及如何受到不公平違法違憲的審判，並主張政治問題政治解決，要特赦陳水扁，當時他在牢內聽到非常感謝，不論柯說法有什麼修正或改變都非常感謝、尊重。

陳水扁強調，舉凡全世界當過總統、在野黨領袖受到政治追殺的菲律賓前總統艾斯特拉達、南韓前總統全斗煥等人，最終都是用政治解決給予特赦，柯文哲要求立場講清楚，他已經說得很清楚，如果柯還是聽不懂也沒辦法，不然就私下去問他。

對於陳水扁保外就醫頻採法律紅線，柯文哲認為法律有法律尊嚴，不可以這樣做，陳水扁有不同看法，阿扁認為，當初馬前總統給他保外就醫是政治決定不是法律規定，2014年10月中旬矯正署駁回第一次保外就醫申請，結果是隔沒多久國民黨地方選舉輸掉，馬英九辭去黨主席才點頭，一樣的理由申請，從不行變可以這不是政治決定是什麼。

如今國民黨有意把阿扁關回監獄，阿扁回嗆，要把他抓回去沒關係，但是大家要知道不是他要被抓回去關的問題，而是馬英九當初就不應該關他。

(中時 )