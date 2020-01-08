美國聯邦通信委員會已開始針對其認定大陸企業華為和中興通訊公司對美國構成國家安全風險一事，聽取公眾意見。各界代表可能在2月3日前對2019年11月的一項表決結果提出回饋意見，該表決結果可能禁止美國農村地區的電信商利用一項價值85億美元的政府基金購買上述兩家公司的電信設備。

據香港《南華早報》報導，在一個月的期限結束時，該委員會將對公眾意見進行評估並作出最後決定，而華為發言人還沒有對置評請求作出回應。

報導表示，美國總統川普2019年5月將華為列入一項黑名單，禁止該公司與美國技術企業進行生意往來，美國商務部之後已經三次推遲啟動這項禁令，以減少對還在向華為出口產品的美國企業影響，這項禁令現在定於今年2月16日生效。

報導也指出，在過去一年裡，美國一直以所謂的「來自大陸的潛在國家安全威脅」為由向全球各國政府施壓，以便把大陸電信設備企業排除在5G網路之外。

(旺報 )