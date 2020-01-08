2020開春全球股市在資金潮帶動下攻頂，美四大指數持續創新高，鼓舞歐亞新興股市強漲，隨後因美ISM製造業指數降至逾10年低點，美伊衝突升溫、油價跳升，影響多頭進場意願。以債券來看，據統計，上周債券型基金獲連續52週買超，買超近66億美元，亞洲高收益債、新興市場債資金持續流入。尤其是亞高收，更是今年多家投信點名看好的投資標的。富達投信指出，受中國降準、美國公債殖利率下滑，亞洲高收益債持續享有利差優勢。

不少外資法人機構看好亞洲高收益債，並認為亞高債是2020年佈局重點資產之一，高盛最新報告指出，亞債中偏好亞洲高債，由於整體經濟情勢穩定，利差仍有收斂空間。自去年12月中以來迄今，中國違約的情形已減緩，目前不僅中國境內公司債沒有新的違約，而境外的北大方正集團也因短期內獲得80億人民幣的流動性挹注而避免了違約，此將有利穩定亞洲高收益債市盤勢。

亞洲國家包括印度、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、韓國等2019年陸續降息，環境上有助固定收益商品表現。亞洲國家及企業體質穩健，根據IMF最新全球經濟展望報告，主要區域經濟成長預估，亞洲國家整體成長動能最佳，地緣政治風險也較低，亞債2020年可望續吸引資金配置，表現不看淡。

據統計，2019年亞高收益債仍有近5個百分點的利差空間，相較於投資等級債，2020年有較大收益空間。全球大量負收益率債券迫使的資金持續找尋較高的收益率。亞高收中，富達特別看好中國，富達國際表示，繼彭博巴克萊全球綜合指數納入中國債券後，摩根大通旗艦指數也即將納入中國債券，富時羅素也會繼續觀察考慮加入中國債券。同時，中國利率與信用債的收益率均具有較強的吸引力，預料未來幾年進入中國債市的海外資金會持續增加。中國一些評級AA+及以下的高收益債發行人，假設債務結構合理，主要業務擁有穩健的市場需求，並且資產變現能力較好的企業，我們仍認為具有投資吸引力。近期出現了一些民企再度融資，風險提高甚至違約的情況，我們認為這是市場成熟的表現，但2020年期間的整體違約率預計不會出現大幅惡化。相反，隨著信用溢價的出現，擁有出色個別債券分析能力的投資者，或許能把握更好的投資機會。

(時報資訊)