台股自去年1月底站上萬點後，已經連續49周萬點不墜，國內財經雜誌《財訊》分析，今年台股拚破12682歷史高點，迎向30年大行情指日可待。

《財訊》認為，在全球超低利率、甚至是負利率趨勢下，台股的高殖利率，儼然成為市場一盞明燈。尤其在美中兩大強權爭霸戰下，美台關係重新鏈結，台灣已經成為貿易戰下首波的受惠者。敏感的外資已把目光轉向台股，一場「推升本益比」的台股新運動隱然成形。在全球經貿結構的大轉移之下，台股迎向未來三十年大行情並非夢，而是一艘已經升起帆的船，甚至是一架蓄勢待發的火箭。

《財訊》分析，台灣股票集中市場從1962年開始，花了超過24年的時間，才在1986年首次突破一千點。但隨後只花了四年時間，1990年就創下12682台股歷史高點。四年推升指數上漲超過11倍，可見市場瘋狂的程度。台股成交量從數十億元一路飆升，在1990年3月16日這天，最高單日成交量來到2100億元，甚至是當時紐約交易所和東京交易所成交量的總和。

(時報資訊)