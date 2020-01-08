《韓股》伊朗突襲美軍，韓股匯下挫 11:592020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為報復革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊馬尼遭美國擊殺，伊朗發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地，加劇中東衝突將急速升高的擔憂，周三南韓股匯同步重挫，KOSPI指數盤中跌0.8%，稍早前一度跌逾1.5%，創逾1個月新低。韓元大貶0.93%，報1,177.4兌一美元，稍早前一度貶逾1%，最低跌至1179.3兌一美元。三星電子上季獲利跌幅小於預期，股價逆勢勁揚2.87%。 (時報資訊) #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 影片曝光！伊朗公布飛彈炸美畫面 10:002020/01/08 國際 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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