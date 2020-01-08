為報復革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊馬尼遭美國擊殺，伊朗發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地，加劇中東衝突將急速升高的擔憂，周三南韓股匯同步重挫，KOSPI指數盤中跌0.8%，稍早前一度跌逾1.5%，創逾1個月新低。韓元大貶0.93%，報1,177.4兌一美元，稍早前一度貶逾1%，最低跌至1179.3兌一美元。三星電子上季獲利跌幅小於預期，股價逆勢勁揚2.87%。

(時報資訊)