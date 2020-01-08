線上數位廣告是時下重要行銷工具，但價格高且高度競爭，成效難達成，清華大學吳尚鴻、劉奕汶、以及張正尚教授組成研究團隊，利用深度學習結合訊號處理、社群網路分析技術，讓電腦生成高創意、有賣點、且符合時事的原生廣告初稿，幫助行銷人員降低廣告製作成本與時間，已與華碩、聯電、KKBOX及新創公司展開技術合作。

近10年來，在Google、Facebook等廣告平台的興起，線上數位廣告已融入到每個人的生活中，在絕大多數的網頁、手機 APP 上都能不斷見到線上數位廣告的出現。

而線上數位廣告是我國企業行銷全球的重要工具。然而，其所費不貲且高度競爭，對於資源有限的中小企業以及新創公司來說，常常投入許多時間與人力，卻看不到成效。

線上數位廣告平台只負責將廣告送到潛在顧客眼前，這些顧客是否要點選廣告，則是由企業主提供的廣告內容決定。然而，目前現有的廣告文案的產生方式，主要是依靠傳統人力來產生，自動化技術的幫助有限。主要是因為一個好的文案往往需要考慮多個面向。因此，要製作多樣化、不同主題、高度創意的廣告文案往往曠日廢時。

為了解決這個問題，清華大學資訊工程學系與電機工程學系教授吳尚鴻、劉奕汶、以及張正尚等人跨界組成研究團隊，在科技部「基於深度學習及人工智慧之自動原生廣告與內容生成技術與平台建置」專題研究計畫的經費支持下，致力於研發能夠自動產生原生廣告的AI技術，將深度學習的生成模型與訊號處理以及社群網路分析技術結合。

團隊發現，企業主只需要提供廣告商品與預計用來放置廣告的相關情境資訊如目標文章、圖片或音訊等等，即可自動生成多樣化、符合時事、且與情境相符的廣告文案初稿。如此一來，企業主可以快速獲得創意靈感，並藉由編修初稿來大幅省下製作廣告的時間與人力成本。

研究團隊已經有共 19篇關於影像或音樂理解與生成的研究成果發表，相繼發表在國內外期刊與研討會。研究團隊也與業界包括華碩、聯電、KKBOX以及新創公司進行技術合作。

未來研究團隊計畫從社群網路的角度切入，研究如何找出較有趨勢或影響力的主題，用以產生更具影響力的廣告文案。這些研究成果也會進一步整合並提供給企業，以協助台灣產業在競爭激烈的線上數位廣告平台殺出一條血路，開拓全球能見度。

(旺報 )