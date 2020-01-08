北市第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人吳怡農8日上午邀綠委莊瑞雄陪同車隊掃街，莊瑞雄盛讚，吳怡農是這區史上最可以把國民黨嚇死的候選人，藍委蔣萬安本來是國民黨最強中生代，但遇到民進黨這位奇兵，在韌性、拚戰能量等各方面都很可怕。

莊瑞雄表示，不敢預測選舉結果，但就要把聲勢拉到最高、把朋友找回來、把能量極大化，掌握最後幾天衝刺，而這區的吳怡農是史上最可以把國民黨嚇死的候選人，蔣萬安本來是國民黨最強中生代，但遇到民進黨奇兵，這麼受到大家這麼喜歡，年輕、韌性、戰鬥力等各方面條件很可怕，吳還能為不分區帶來更多年輕人支持。

莊瑞雄表示，這區過去是民進黨的艱困區，但有更優秀的候選人吳怡農出來，把氣勢拉到最高，對不分區也有變化，因為現在幾乎小黨林立，那個分一點、挖一點，讓黨中央頭都熱了，更多年輕戰將，會對民進黨不分區更有幫助。

吳怡農表示，他對勝選絕對很有信心，大家看得出競總氣氛及街上跟民眾互動氣氛，都看得出來，很高興莊委員來幫他加油打氣，莊之前是民進黨北市黨部主委，對北市很熟，最後3天，他持續拜票、車隊掃街，盡量與志工、家人分身到每個角落，要提醒大家記得周六投票。

(中時 )