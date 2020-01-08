距離大選倒數最後幾天，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨籍蔡英文總統都開始在各地掃街拜票、在電視廣播加大宣傳，力圖最後一搏。資深媒體人黃暐瀚就分析並直言，「韓國瑜這次沒贏，國民黨以後再也沒機會贏了！」。

黃暐瀚今(7日)在自己主持的《POP撞新聞》節目中表示，自己對於3天後的大選感到相當坦然，他相信比選舉更重要的是「愛與包容」和「明辨是非」。黃暐瀚指出，現在的年輕人已多半認為自己是「台灣人」，和年紀較大一輩及他認為自己是「中華民國人、中國人」的認同感正在改變，老人會逐漸逝去，年輕人漸漸的成長，是不爭的事實。

他認為，過去的選舉模式是靠撕裂族群，製造本省外省對立、勞工團體仇視軍公教等操作仇恨來謀取政治利益。但現在，則是年輕人與年長者之間互相對立。黃暐瀚分析稱，以「人口結構及發展」來看，他預估「如果韓這次沒有贏，國民黨恐怕再也不會贏了」，他並強調，以後「中華民國元素」將會慢慢變淡。

他也在節目中提到，他自己所觀察到的現象，是十個年輕人、九個都不喜歡韓國瑜，且不管韓是不是被黑，他不諱言給出的觀察結論就是，「年輕人覺得支持韓是一件可恥的事」。

(中時電子報)