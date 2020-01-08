2020台灣燈會主燈預計於2月8日元宵節當天，在台中后里花博園區點燈，台灣高鐵公司為加強服務賞燈旅客，於2月8日至23日加開8班次列車（南下5班、北上3班），並自1月12日凌晨零時起逐日開放2月8日以後之車票預購。

台灣高鐵表示，燈會期間人潮眾多，敬請搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

持定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。高鐵台中站、苗栗站將於燈會期間加派人力，敬請旅客依照標示、配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序。

高鐵提醒，利用台鐵轉乘接駁前往主燈區的旅客，回程時留意高鐵末班車發車時間。北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為23：00；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為23：07，往彰化及雲林之列車則為22：49，請賞燈遊客特別要留心保留適當轉乘時間。

配合2020台灣燈會在台中，高鐵公司結合在地觀光資源，於燈會期間規劃高鐵燈會套裝行程，並提供高鐵假期、飯店聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。

高鐵台中站下車，請往「3號出口」方向步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約30分鐘），岀站即抵達后里燈區；高鐵苗栗站下車，請由「5號出口」出站，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約40分鐘），出站即抵達后里燈區。

(中時 )