大陸央視8日報導，前陝西省委書記趙正永、前副省長陳國涉嫌受賄兩案，均由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對趙正永、陳國強兩人作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

央視新聞客戶端8日指出，大陸全國人民代表大會前內務司法委員會副主任委員、陝西省委前書記趙正永涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對趙正永作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

陝西省人民政府前黨組成員、副省長陳國強涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳國強作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據中共中紀委國監委去年3月15日發布消息，趙正永涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國監委調查。是去年被查處的首名正部級官員。趙正永生於1951年3月，安徽馬鞍山人，早年在安徽工作，2001年調任陝西省委常委，在陝西工作十多年。2012年12月18日接任陝西省委書記；2016年3月底卸任，隔月履新全國人大內務司法委員會副主任委員，前年3月退休。

趙正永退休數月後，中共中央牽頭的秦嶺北麓違規建別墅專項整治工作拉開序幕。去年1月9日晚間，央視在黃金時段罕見播出題為 《一抓到底正風紀──秦嶺違建整治始末》專題片，披露習近平前後6次針對秦嶺違法別墅作出批示，但陝西官方敷衍了事，形式主義走過場，官僚主義不作為，矛頭直指當年主政的省委書記趙正永、省長婁勤儉。外界並關注到片中有多名領導幹部出鏡，而趙正永在這部片中僅是被點名卻始終沒有露面。

(中時 )