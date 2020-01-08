27歲恐怖情人陳韋傑不甘蔡姓女友提出分手，竟自去年3月開始，縝密計畫報復行動，直至9月12日以50萬元委由男子張家豪在士林地檢署外潑酸，造成蔡女背部3度化學性灼傷，佔體表面積50％。士林地檢署昨偵結，陳韋傑叫人埋伏在蔡女工作的飲料店外伺機而動，但找不到適當下手的時間，潑酸前還錄製一段影片，製造張主動要替他出氣的假象，陳假意阻止，檢察官一一戳破謊言，依重傷害、誣告罪提起公訴。

陳對於蔡女的怨恨，自去年3月間開始，為了讓蔡女遭警方調查，陳先叫人破壞自己的機車，並以冥紙製作恐嚇傳單，陳「做賊的喊抓賊」，自己主動到警局報案，塑造成被害人形象，並嫁禍給蔡女，藉以逼她出面。

陳還找人假裝到蔡女工作的飲料店獻殷情，送咖啡、花束、麥當勞，引誘蔡女走出門市外，再伺機潑灑不明液體傷害蔡女，所幸蔡女的同事熱心幫忙，阻止張騷擾，讓蔡女心生疑竇，才沒有離開店面遭傷害。

但陳並未因此罷手，調查蔡女開庭時間，並教唆廖女在庭外守候，進入偵查庭先以「5」當暗號提醒，離開時「6」通知，陳再指使張拿著強酸溶劑，穿著外送服務員的服裝，朝蔡女潑灑強酸。

案發後，陳還正常外出製造與自己無關的假象，並購買一台新的手機，交給中間聯繫的廖女，要求她將舊手機紀錄刪除，刻意製造「斷點」。但動手潑酸的張男，因沒有拿到「跑路費」50萬，躲到宜蘭後有折返回家，而遭警方逮捕，並供出陳男的恐怖計畫。

檢察官將陳的手機送刑事局還原，發現整個犯案計畫，還自己為能順利躲過檢警調查，真是「電視劇看太多」，其中誣陷蔡女破壞機車部分、製作恐嚇信部分，與廖女2人共犯誣告罪，另外，陳又指使張、李2人犯下重傷害罪，則一併起訴，3人現仍羈押在看守所內。

(中時 )