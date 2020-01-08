民進黨新北市第十二選區立委候選人賴品妤8日在蘋果日報頭版刊登廣告，指控國民黨對手李永萍在松菸案圖利財團、樂陞案坑殺股民；李永萍上午在郝龍斌陪同下召開記者會反駁，指柯文哲松菸案經過監察員調查，已確認無任何不法情事 ，樂陞案經北檢調查後也以不起訴結案，希望賴品妤別用抹黑方式打選戰。

賴品妤陣營質疑，當初松菸案為何會讓出價12億的富邦來投標，而不是選擇出16億的漢陽開發建設，李永萍解釋，漢陽老闆就是近日傳出許多問題的張鋼維。

李永萍說，漢陽建設當時在市場同時做了許多投資，槓桿開太大，財政部、金管會委員認為風險過高，才選擇讓富邦標下，柯文哲上任台北市長後將此案送交監察院，也確認無任何不法情事。

李永萍指出，樂陞案在105年發生，經過北檢調查後，確認是董事長許金龍「自導自演」，獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍並不知情，最後以不起訴處分。

郝龍斌強調，李永萍在選前被對手用奧步抹黑，他對這件事相當不恥，他支持李永萍提告，要遏止這種選舉抹黑行為。

(中時 )