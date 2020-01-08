2020年東京奧運即將舉行，東京奧運主場館「新國立競技場」設計師隈研吾，作為日本最知名、且揚名國際的建築師，獲邀到文化大學演講，並將以「森林時代」作為講題，一展大師風采。

為歡迎隈研吾到文化大學發表專題演說，文化大學校長徐興慶撰寫一文：〈從隈研吾的「森林時代」，思考大學的社會責任與社區意識〉，探討建築設計與大學社會責任的關係。

徐興慶在文中回顧隈研吾的成長歷程，並提到，隈研吾對建築的狂熱不僅在他10歲時即開始萌芽，更與1964年的東京奧運相關。當年隈研吾的父親帶他去參觀丹下健三設計的國立代代木競技館，看到這座日式現代風格的傑作後，隈研吾當下便立志成為一位建築師。而今2020年東京奧運主場館由他設計，既有傳承、亦饒富機緣。

徐興慶指出，其實國人對隈研吾並不陌生，例如花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市，台中的「隈研吾的材料公園」，還有台北的白石畫廊、新竹南園的「風檐」、金門的「風獅爺典藏館」等。隈研吾設計的每個建築，都在台灣各地吸引眾多目光及朝聖粉絲。他的設計僅不僅深印人心，更因大量採用木材、宣紙與石頭等天然素材，融合自然、力求與周遭環境共存共榮，每每為當地注入一股禪風清流。

徐興慶認為，隈研吾的建築完美體現眾人所稱的關係建築，若以隈研吾的話來說，即是「負建築」。這位備受世人推崇的日本建築大師認為，沉重、厚實的建築已不再受歡迎，高聳的大廈與混泥土建築將會消失。他說：「我們正邁向個人化建築的時代。轉變正在發生，人們渴望更柔和、以人為本的型態。」這也正是隈研吾建築的實踐核心。

徐興慶表示，隈研吾設計的建築，追求的是一種平實簡約的美感；面對大自然，更顯得「謙遜」，與近年來重視外型勝於功能的建築風格截然不同。或許使用的建材樸實低調、呈現的空間單純簡捷，卻能讓人心靈沉靜愉悅，這種簡單無華之美，對於汲汲營營的現代人來說，還真像是另類的心靈雞湯！

徐興慶指出，隈研吾建築師事務所自成立以來,所設計的作品遍及20餘國,獲得榮譽獎項不計其數,如日本建築學會大賞、芬蘭自然木造建築精神獎、義大利國際石造建築獎等等。這麼一位世界級的建築大師，他帶給世人的不僅是建築的革命性轉變，更深入了人心，引領我們透過建築與自然、人文甚至自我內心對話。

徐興慶強調，文大此次傾力邀請東京大學教授隈研吾蒞校演講「森林時代」，並與陽明山國家公園管理處劉培東處長、田中央建築師事務所黃聲遠建築師、文大環境設計學院院長楊松齡對談，除了希望能讓更多國人了解隈研吾的人文思考與建築風格，更重要的是企盼藉此契機，能夠與文大正在力推的「陽明山學」、期能善盡當今大學的社會責任以及與社區共榮意識相互結合，進而將整個陽明山地 區的景緻、人文、特色等，提升至另一展新境界。

徐興慶說，眾所周知，陽明山國家公園早已是聞名於世的台灣知名景點，緊臨的文大更於去年獲得世界最持久彩虹的金氏世界紀錄認證，如此得天獨厚的優美環境，更需要能融入其中、與之相互契合的建築或景觀設計配合，在地社區也要有值得與此美景相互搭配的人文、歷史、特產、文物。

徐興慶表示，邀請隈研吾來文大談建築美學與森林時代只是一個楔子，對於系所完備多元、更擁有年青學子充沛活力與創意的文大來說，如何將所教所學融入在地社區意識、與地方所需密切結合，進而引領地方朝正向發展，不僅有其必要、更是當代大學所必須肩負的責任。

(旺報 )