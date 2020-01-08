聯華生技公司董事長沈碧蘭出席捐贈儀式。〔謝明俊攝〕

聯華及順奕等2家公司各捐贈40萬元毒品快篩試劑給苗栗縣警局，縣長徐耀昌主持受贈儀式。〔謝明俊攝〕

聯華及順奕等2家公司各捐贈40萬元毒品快篩試劑給苗栗縣警局。〔謝明俊攝〕

打擊毒品犯罪為當前國家重點工作，聯華生技公司及順奕公司為強化員警緝毒能量，各捐贈價值新台幣40萬元毒品快速篩檢試劑給苗栗縣警察局，讓第一線員警在查獲毒品案件後，立即快速準確判定毒品種類送辦。

這次捐贈儀式由縣長徐耀昌親自主持，參加人員除聯華生技公司董事長沈碧蘭，另順奕公司是由苗栗縣議長鍾東錦代理出席。苗栗縣警察局局長翁群能表示，近年毒品犯罪樣態不斷翻新，除經由傳統夾鏈袋方式包裝來進行交易以外，更轉變為摻入咖啡包、奶茶包、糖果或郵票等型態出現以掩人耳目，且查獲數量有增加趨勢，警察局除了精進偵防犯罪技巧外，也要積極添購相關配備，毒品快速篩檢試劑有助於員警於第一時間內準確辨識毒品。

苗栗縣徐耀昌致辭時，肯定縣警局在局長翁群能領導之下，治安平穩，民眾有感，各類重大案件都能在發生後最短時間內偵破，除仰賴縣府治安團隊的通力合作，民間人士與企業的支持更是強力後盾，全力支持警政工作的推展，除了先後捐贈密錄器、防割手套等執勤裝備，來提升員警執勤的安全，近來還增購保暖衣贈予員警以慰勉寒冬執勤辛勞。本次捐贈毒品試劑，更讓員警在緝毒工作上如虎添翼。

最後警察局翁局長也呼籲，民眾如對於所居住社區、大樓發現毒窟及毒品交易情形，可以利用本局所提供的社區及校園通報單，或經由110報案等方式向警察局、各分局、各分駐（派出）所檢舉或以信函方式逕寄警察機關，讓「友善通報網」更加堅實，淨化山城治安。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )