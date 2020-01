擁有甜美笑容與姣好身材的港星朱千雪,在2012年拿下香港小姐季軍後,進入演藝圈發展,雖她在圈內成績平平,然2017年卻打敗鍾楚紅、邱淑貞,被票選為「十大最美港姐」冠軍,而已鮮少出現螢光幕前的她,去年升格醫生娘,才升格人妻5個多月,朱千雪被爆身形散發濃濃韻味,做人成功。

朱千雪被選為「十大最美港姐」之首,然演藝路不比顏值,事業成績普通,更在2017年客串了港劇《踩過界》後沒再接戲,再上版面竟是直接升格人妻,跟青梅竹馬的醫生男友Justin在峇里島浪漫大婚,而據《東網on.cc》報導,朱千雪婚後選擇淡出演藝圈,在香港修讀法律博士課程,跟在新加坡工作的老公分隔兩地,然新婚才5個月,朱千雪近來被目擊穿衣風格變得寬鬆,身形也有了變化,明顯圓潤散發孕味,之前跟家人外出用餐,還被發現席間不時作嘔,狀態看起來很疲憊,而醫生尪也罕見回港陪伴,被猜測懷孕的可能性很高。

對於被猜測懷孕,朱千雪回應港媒,否認了再迎喜訊,澄清表示「只是胖了,多謝關心」,而昨天又特地在IG貼文,再次否認此事,笑稱變胖了但很快樂,「but no baby.Thanks for the blessings anyway!Always feel loved.」。

