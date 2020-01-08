擁有甜美笑容與姣好身材的港星朱千雪，在2012年拿下香港小姐季軍後，進入演藝圈發展，雖她在圈內成績平平，然2017年卻打敗鍾楚紅、邱淑貞，被票選為「十大最美港姐」冠軍，而已鮮少出現螢光幕前的她，去年升格醫生娘，才升格人妻5個多月，朱千雪被爆身形散發濃濃韻味，做人成功。

朱千雪被選為「十大最美港姐」之首，然演藝路不比顏值，事業成績普通，更在2017年客串了港劇《踩過界》後沒再接戲，再上版面竟是直接升格人妻，跟青梅竹馬的醫生男友Justin在峇里島浪漫大婚，而據《東網on.cc》報導，朱千雪婚後選擇淡出演藝圈，在香港修讀法律博士課程，跟在新加坡工作的老公分隔兩地，然新婚才5個月，朱千雪近來被目擊穿衣風格變得寬鬆，身形也有了變化，明顯圓潤散發孕味，之前跟家人外出用餐，還被發現席間不時作嘔，狀態看起來很疲憊，而醫生尪也罕見回港陪伴，被猜測懷孕的可能性很高。

對於被猜測懷孕，朱千雪回應港媒，否認了再迎喜訊，澄清表示「只是胖了，多謝關心」，而昨天又特地在IG貼文，再次否認此事，笑稱變胖了但很快樂，「but no baby.Thanks for the blessings anyway!Always feel loved.」。

(中時電子報)