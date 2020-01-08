對於美國川普政府刺殺重要將領蘇雷曼尼，伊朗先前揚言要採軍事行動報復，並於8日對美駐伊拉克的阿薩德空軍基地發動火箭轟炸。對此川普首次在推特上罕見並未大動肝火，表示「一切安好」，美方正在評估此次襲擊的損傷，並預計當地時間早上將發表聲明。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

對於伊朗攻擊美駐伊拉克基地，川普罕見並未大動肝火，在推特上表示「一切安好」，並預計當地時間早上將發表聲明。

據美國有線新聞網（CNN）報導，川普在推特上表示，「一切安好！對於伊朗發射飛彈攻擊美駐伊拉克美軍基地，相關評估與人員設備損傷也正進行中，目前一切良好！」他推文中強調，美國有先今全球最強大與最精良的軍事配備，並將於當地時間8日早上發表聲明。

報導引述一名美軍方人士指出，伊朗飛彈襲擊的美軍基地，僅有少數美國人駐進，但完整的損害評估結果要等當地時間早上才可得知。伊拉克安全官員也表示，伊朗對兩座美軍基地發動飛彈攻擊，並未造成伊拉克人員傷亡。

此外，就在伊朗發動攻擊不久後，伊朗首席核談判代表賈利利（Saeed Jalili）也模仿川普，在推特上貼上了一張伊朗國旗的照片，揶揄川普的意味十分濃厚。

(中時電子報)