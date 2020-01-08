大陸國務院副總理劉鶴7日主持國務院金融穩定發展委員會，會議指出，中小企業是現代化經濟體系、推動經濟實現高質量發展的重要基礎，對就業、民生及經濟成長有重要貢獻；不過，目前中小企業存在的融資難問題，未來將持續透過結構性改革並改善資金傳導，協助中小企業經營。

會議表示，政府必須充分認識金融支持中小企業發展的重要性，持續加大支持力度，確實緩解融資難融資貴問題，同時，盡快研究出台進一步緩解中小企業融資難融資貴的相關舉措。

在中小企業營運過程中，最常遇到就是融資問題，會上指出，第一項具體任務就是要綜合運用多種貨幣信貸政策工具，實行差異化監管安排，完善考核評價機制，對金融機構履行好中小企業金融服務主體責任形成有效激勵，同時解決中小企業需求。

其次，中小企業要生存，勢必要依賴穩定金融結構，會上提到，第二個任務就是要深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，將強地方銀行服務的能力，將服務擴展找到地方、小微企業、農村，如此或可同時達到協助農民脫貧的目標。

會上接著提到，第三個具體任務就是要多管道補充中小銀行資本金，促進提高對中小企業信貸投放能力。興業銀行經濟學家表示，充足的資本是銀行抵抗風險、實現業務擴張的「本錢」，特別是在經濟下行階段，銀行不良貸款不斷暴露，需要加大核銷力度，以及通過加大信貸投放支持實體經濟，這些都要依靠充足的資本作支撐。

最後，會議指示，要繼續完善政府性融資擔保體系，加快涉企信用訊息平台建設，拓寬優質中小企業直接融資渠道，切實緩解中小企業融資面臨的實際問題。

雖然目標具體，但銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企也表示，緩解中小企業融資難融資貴問題不能一蹴而就，今後還要繼續鼓勵金融機構將更多資源投向民間小微企業領域，監管政策、銀行內部激勵機制等方面還需要進一步突破與完善。

(旺報 )