檢調查獲地下匯兌案，查扣點鈔機。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

總統大選在即，嘉義地檢署嚴查境外資金，查獲嘉義市一家建設公司李姓負責人、黃姓男子及2名張姓男子涉及經營兩岸地下匯兌，李、黃2人2年來至少匯兌6.2億，依涉嫌銀行法、串供、逃亡之虞，向地院聲請羈押2人。

嘉檢檢察官陳靜慧指揮法務部調查局臺南市調查站專案小組，破獲吳承霖百億元地下匯兌案，抽絲剝繭再追出57歲李男、46歲黃男及2名張姓男子各自做地下匯兌生意，涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求，未經核准，辦理兩岸匯兌業務。

專案小組7日持搜索票，到李男、黃男等人在嘉義市的住處、公司等7處搜索，查扣現金新臺幣100餘萬元、U盾、帳冊等物證。

檢調初步了解，李男是一家建設公司負責人，黃男各自2017年12月間起，向不特定客戶收取手續費，從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣兌換新臺幣，或新臺幣兌換人民幣等匯兌業務，李男收取及支付金額高達3.5億元，黃男收取、支付金額2.7億元。

檢察官複訊李男、黃男及2名張姓男子後，認為李男、黃男涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見；2名張男則各以10萬元、5萬元交保。

(中時 )