CMOS影像感測器（CIS）大廠豪威、索尼雙雙強化手機、車用CIS布局，且近期傳出豪威擬調漲高畫素CIS元件報價1～2成，由於持續供不應求，對於專攻智慧手機用CIS晶圓測試重組的陶瓷基板廠同欣電（6271）及車用CIS封測廠勝麗（6238）後市增添利多。

同欣電去年底攻上166元的近5年半高點，近期高檔修正拉回達15％，今日股價開低後翻紅，放量勁揚4.5％至151元，盤中維持約3.5％漲幅。勝麗去年底觸及184元的8個月高點後高檔修正，今日同步開低後翻紅，最高上漲3.25％至174.5元，盤中維持近3％漲幅。

智慧型手機需求成長雖趨緩，但受惠搭載鏡頭數增加、畫素提升，使CIS整體需求持續成長。而車市去年雖受貿易戰影響轉疲，但先進駕駛輔助系統（ADAS）等需求成長趨勢不變，工業4.0的智慧工廠、智慧城市等感測應用需求增加，亦同步帶動CIS需求。

在需求強勁成長下，豪威、索尼等大廠雖積極擴產因應，但CIS仍呈現供不應求狀況。隨著上游晶圓新產能陸續開出，包括晶圓測試、重組（RW）等後段封測需求亦持續吃緊，對提供相關封測服務的封測業者增添營運利多。

同欣電去年底宣布擬以股份轉換方式併購勝麗、納為旗下100％子公司，由於雙方主要客戶重疊度不高、合作互補性高，強強聯手組成世界級國家隊、提供一次購足服務，力拚成為全球CIS委外封測代工（OSAT）龍頭。

投顧法人認為，同欣電及勝麗分別為手機通訊及車用CIS委外封測領頭羊業者，雙方結盟可解決勝麗產能供不應求問題，同欣電則可加快車用領域拓展、提高市場定價能力，看好結盟合併將產生良好的合作綜效，為CIS需求的強勁成長做好準備。

(時報資訊)