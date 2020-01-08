近期實價登錄又揭露一筆大安區知名豪宅「元利信義聯勤」交易，該戶位於11樓，去年11月以總價3億3,168萬出售，拆算車位單價每坪約250.8萬，是去年該社區交易的第二高價。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，豪宅市場雖然未脫央行房市管制，不過隨著不動產市場復甦、海外資金回流等因素帶動豪宅市場回溫，指標型豪宅價格支撐性強，備受高端買方矚目。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，豪宅市場回溫，高價交易頻傳，可見豪宅除了位於地段精華，本身條件及其市場定位能成為區域指標，故能在豪宅林立的市場中維持身價。

據實價登錄資料，元利信義聯勤在2018年的預售交易最高單價達每坪299.0萬，創下大樓豪宅最高單價，超越帝寶在2013年單價298.2萬的紀錄，成為全台最高單價的大樓型豪宅。郎美囡指出，目前實價登錄截至2019年11月的揭露資料中，信義聯勤在去年共有三筆交易，其中最高價是位於17樓的交易，每坪約256.1萬，而該社區預售及成屋的交易價格最低約每坪219.3萬，且該筆交易位於4樓，低樓層也撐在200萬大關。

(時報資訊)